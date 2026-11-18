По мнению научной группы, разработавшей устройство, этот самый обычный повседневный инструмент может стать ключом к решению проблемы выпадения волос Фото: Евгения ГУСЕВА.

Китайские учёные разработали устройство, которое, по данным исследования, способно почти полностью восстановить рост волос. Как сообщает South China Morning Post (SCMP), разработка представляет собой расчёску с микроэлектронным управлением, генерирующую импульсное электрическое поле и доставляющую лекарство глубоко в волосяной фолликул при простом расчёсывании.

Эксперименты на мышах показали, что применение устройства обеспечило почти 100% восстановление волосяного покрова за 28 дней. Для сравнения, при использовании миноксидила — наиболее распространённого средства для стимуляции роста волос — аналогичный показатель составил только около 70%.

По мнению научной группы, разработавшей устройство, этот самый обычный повседневный инструмент может стать ключом к решению проблемы выпадения волос.

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