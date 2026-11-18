Вован и Лексус: OpenAI хочет расширить военное сотрудничество с Украиной. Фото: Frank Hoermann /SVEN SIMON/Global Look Press

Украинский чиновник из Сан-Франциско помог российским пранкерам Вовану и Лексусу организовать звонок руководству OpenAI, благодаря которому выяснились планы компании по расширению военного сотрудничества с Украиной. Об этом пранкеры рассказали РИА Новости.

По их словам, на подготовку розыгрыша ушла пара недель. Сначала они связались с высокопоставленным украинским чиновником, представившись секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Они выяснили, что тот уже давно пытался выйти на контакт с OpenAI через украинскую диаспору в Калифорнии. Тогда политик уже поддерживал связь с Сашей Бейкер, курирующей вопросы безопасности в компании.

«Главный парадокс этой истории в том, что компания, которая учит искусственный интеллект отличать правду от обмана, оказалась уязвима перед одной из старейших человеческих технологий - умением убедительно представиться другим человеком» - заявили пранкеры.

По их данным, целью разговора было убедить руководство OpenAI предоставить Киеву доступ к передовым моделям ИИ, включая разработки военного назначения. Ведь украинские власти очень хотят получить доступ к самым современным американским технологиям.

Вован и Лексус отметили, что их пранк показал внутренние споры внутри компании: предоставлять ли военный ИИ Украине или нет. Также показательным стало то, что руководство компании в целом пошло на такой разговор.

"Надеемся, что после этого агрессивного пыла в компании поумерится", - резюмировали пранкеры.

Тем временем на Украине продолжают фиксироваться сбои в работе Starshield. Владимир Зеленский требует восстановить связь для ВСУ.