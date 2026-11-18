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Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал Интерпол явиться с наручниками в офис главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом парламентарий заявил РИА Новости после слов еврочиновницы о возможности похищения персональных данных российских участников СВО.
Накануне Каллас допустила привлечение европейской разведки для получения сведений о российских военнослужащих с целью введения против них санкций. Ивлев сравнил подобную инициативу с действиями международных хакеров, которых разыскивают правоохранительные органы.
«А всего лишь сыщикам надо с ордером прибыть в Брюссель и посетить в здании Берлемон офис верховного представителя и заместителя председателя Еврокомиссии Каи Каллас. Желательно с наручниками», — заявил депутат.
Парламентарий также напомнил, что раньше европейские государства выступали за соблюдение международного права и защиту прав человека. Теперь же, по его мнению, эти принципы оказались забыты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в способности европейских политиков содействовать мирному урегулированию на Украине после заявлений Каллас. Представитель Кремля обратил внимание, что Евросоюз стремится направить своих представителей на переговоры, однако одновременно выступает с провокационными инициативами.