Париж считает допустимым направлять на украинскую территорию инструкторов Фото: REUTERS.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал естественным присутствие французских военных специалистов на Украине. Об этом министр заявил в эфире телеканала France 5.

По словам дипломата, Париж считает допустимым направлять на украинскую территорию инструкторов и специалистов по ремонту поставляемой Киеву военной техники. При этом Барро утверждает, что подобная деятельность не делает Францию участницей конфликта.

«Поэтому совершенно естественно, что мы можем направить инструкторов, нескольких инструкторов, а также нескольких специалистов, как напомнила сегодня министр вооруженных сил, для обслуживания и ремонта военной техники, которую мы им поставляем», — заявил глава французского МИД.

Барро также подчеркнул, что Париж не намерен становиться стороной украинского конфликта. По его словам, правительство не обязано уведомлять парламент о подобной миссии, поскольку французские военные якобы находятся на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что присутствие иностранных войск на Украине представляет угрозу национальной безопасности РФ. Глава государства подчеркнул, что Москва с самого начала выступала против размещения западных военных контингентов на украинской территории. При этом Путин предупредил, что иностранные военнослужащие в таком случае станут законными целями для Вооруженных сил России.