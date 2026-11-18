Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Премьер России Михаил Мишустин утвердил руководителей и кураторов для ряда федеральных и национальных проектов. Список опубликован на сайте правительства страны.

В публикации отмечено, что премьер принял это решение для повышения эффективности работы нового состава кабмина. Новые лица будут выполнять различные поручения президента РФ ради развития государства.

«Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства» и входящие в его состав федеральные проекты. За вице-премьером Андреем Никитиным закреплено кураторство нацпроектов "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы"», - указано в материале.

Помимо прочего, дела по реализации проекта «Эффективная транспортная система» передали главе Минтранса Дмитрию Ядрову.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил на пост заместителя генпрокурора РФ Олега Логунова. Данное решение закреплено в официальном указе президента.