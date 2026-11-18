Картина Василия Кандинского «Акцентированные углы»

Картина Василия Кандинского «Акцентированные углы» стала самой дорогой работой художника, проданной на аукционе Christie's. На нью-йоркских торгах покупатель выложил за нее 74 млн долларов без комиссий, с их учетом — 85,8 млн долларов. Впрочем оценщики предрекали полотну такой финансовый успех. Они оценивали картину в 60–80 млн долларов. Продавец пожелал остаться неизвестным.

Отмечается, что Кандинский написал квадратное абстрактное полотно в 1922–1923 годах в Веймаре, когда начинал работать в школе Баухаус. И до этих торгов полотно в последний раз продавали в 1986 году на Sotheby's в Нью-Йорке. Тогда «Акцентированные углы» стоили всего один миллион долларов.

Ранее сообщалось, что картину всемирно известного нидерландского живописца Винсента Ван Гога выставят на продажу, несмотря на возражения наследников. В публикации напомнили, что картина "Цветущие каштаны", написанная в 1890 году в Овер-сюр-Уаз, Франция, будет выставлена на аукцион Sotheby's.