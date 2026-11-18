Жители Киевской и Одесской публиковали кадры в соцсетях с раскачивающимися люстрами в домах из-за землетрясения. Фото: IMAGO/Rene Traut/Global Look Press

Ночью 18 ноября в восьми регионах Украины зафиксировали заметные колебания земной коры, эпицентр которых находился на территории Румынии. О сейсмической активности сообщило издание «Страна».

«Жители Киева, Одессы и Измаила сообщали о колебаниях зданий», - сказано в публикации.

Сейсмологи уточнили, что подземный удар магнитудой 5,7 произошел в 02:48 по местному времени, а его очаг залегал на глубине свыше 120 километров. В украинских городах сила толчков достигла отметки в 4-5 баллов по шкале MSK-64. Однако серьезных последствий удалось избежать.

Подземные волны дошли до Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областей. Очевидцы в соцсетях делились кадрами раскачивающихся люстр в квартирах многоэтажек.

KP.RU ранее писал, что на днях землетрясение заметили на территории Новой Зеландии. Магнитуда составляла 5,7 баллов. Эпицентр был расположен в 15 километрах к юго-востоку от перевала Артурс-Пасс.