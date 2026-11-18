Минтруд РФ: размер маткапитала в 2027 году составит свыше миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА.

В 2027 году сумма материнского капитала за второго ребенка впервые преодолеет отметку в один миллион рублей. Об этом информирует пресс-служба Минтруда России.

«В будущем году размер материнского капитала впервые превысит 1 млн рублей. По поручению президента материнский капитал ежегодно индексируется с 1 февраля по уровню фактической инфляции за минувший год», - отметили в ведомстве.

Перерасчет традиционно пройдет 1 февраля исходя из прогнозируемой инфляции на уровне 6,8 процента. После повышения выплата на первенца вырастет на 49,6 тысячи и достигнет 778,5 тысячи рублей. Если же семья ранее не оформляла сертификат на первого малыша, то при появлении второго ребенка государство перечислит уже 1 028,7 тысячи рублей.

Помимо этого, власти запланировали увеличение разового пособия при рождении младенца, размер которого поднимется до 30,4 тысячи рублей.

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