По словам психолога, важно с детства приучать ребенка к ответственности. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

Чрезмерная опека, привычка исполнять любые желания ребенка и освобождать его от домашних обязанностей могут помешать ему научиться считаться с окружающими. Психолог Софья Сулим рассказала, какие родительские привычки могут воспитать эгоиста. Об этом пишет «Абзац».

«Когда потребности ребенка становятся самыми важными, его желания определяют весь уклад семьи. В такой ситуации он не видит, что отношения с другими нужно выстраивать и что нужно считаться с чужими потребностями», – уточнила Сулим.

По словам психолога, важно с детства приучать ребенка к ответственности и показывать, что у других членов семьи тоже есть свои потребности и переживания. Родителям не стоит скрывать усталость и постоянно ставить желания малыша выше собственных. Ребенок должен понимать, что близкие могут уставать, нуждаться в помощи и не всегда быть готовыми исполнять его просьбы.

Еще одна ошибка в воспитании – чрезмерная похвала. Сулим посоветовала не внушать ребенку, что он лучше всех и всегда должен быть в центре внимания. Подобные установки могут привести к завышенной самооценке и мешать ему замечать личные границы других людей.

Ранее сайт KP.RU писал о типичных ошибках, которые родители допускают на разных этапах взросления детей.