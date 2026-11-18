Валерий Янклович Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Уголовное дело о мошенничестве в театре «Ленком» обрело нового фигуранта: в материалах расследования фигурирует 87-летний продюсер Валерий Янклович, которому принадлежат права почти на все спектакли театра, включая постановки Марка Захарова. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в театральных кругах.

Параллельно фигурантом дела остаётся 79-летний президент «Ленкома» Марк Варшавер. Его имущество арестовано. Сам он находится под подпиской о невыезде. Дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее в театре прошли обыски.

В понедельник появилась информация о подписании приказа о снятии Марка Варшавера с должности президента театра «Ленком». При этом ни сам театр, ни Департамент культуры информацию не подтверждали и не опровергали.