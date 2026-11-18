Мирошник: Запад благословил террористическую войну Украины против России. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Западные страны фактически благословили террористическую войну киевского режима против России, игнорируя многочисленные жертвы среди мирного населения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на пресс-конференции.

По словам дипломата, с начала года от действий украинских формирований пострадали не менее 11 592 мирных жителей. При этом западные государства предпочитают не обращать внимания на эти данные.

«Западники этого видеть не хотят. Они, начиная где-то с мая-июня, благословили террористическую войну», — подчеркнул Мирошник.

Дипломат добавил, что интенсивность ударов ВСУ по гражданским объектам выросла с 300–400 до 1200 в сутки. Только за октябрь украинские формирования выпустили по гражданской инфраструктуре более 37 тысяч боеприпасов. Кроме того, с начала года атакам подверглись свыше 380 пассажирских автобусов, пострадали около 600 человек.

Ранее Мирошник заявил, что Запад пытается с помощью терактов против мирных жителей принудить Россию к переговорам. Дипломат назвал подобную логику абсурдной, комментируя удар ВСУ по автобусу Лисичанск — Стаханов. Тогда погибли девять человек, еще шестеро получили ранения.