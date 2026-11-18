Песков: Путин и Трамп должны встретиться на торжественном приеме в Шэньчжэне. Фото: Бобылев/TASS

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся 18 ноября в рамках официального торжественного приема в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что оба политика приглашены на вечернее мероприятие в рамках международного саммита АТЭС.

«Они сегодня увидятся за обедом», - коротко ответил Песков на вопросы СМИ о том, будет ли сегодня встреча Путина и Трампа, и где она пройдет.

Напомним, что поздно вечером 17 ноября Владимир Путин направился в Китай в рамках государственного визита. Уже утром 18 ноября он начал проводить встречи с высокопоставленными чиновниками в Шэньчжэне. Глава России уже успел провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.