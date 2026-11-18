Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Владимир Путин. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили урегулирование конфликта на Украине во время переговоров в Шэньчжэне. Об этом журналистам в среду рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Стороны также затронули экономическое взаимодействие двух стран и подтвердили курс на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Накануне глава государства прибыл в Китай. Сегодня Владимир Путин провёл переговоры с Си Цзиньпином. Встреча глав государств прошла в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» и длилась чуть более двух часов. Нынешняя встреча стала третьей личной встречей лидеров России и Китая в текущем году. Переговоры прошли в преддверии трёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа, который запланирован на 19 ноября.

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