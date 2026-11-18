Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили урегулирование конфликта на Украине во время переговоров в Шэньчжэне. Об этом журналистам в среду рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Стороны также затронули экономическое взаимодействие двух стран и подтвердили курс на дальнейшее укрепление сотрудничества.
Накануне глава государства прибыл в Китай. Сегодня Владимир Путин провёл переговоры с Си Цзиньпином. Встреча глав государств прошла в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» и длилась чуть более двух часов. Нынешняя встреча стала третьей личной встречей лидеров России и Китая в текущем году. Переговоры прошли в преддверии трёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа, который запланирован на 19 ноября.
Визит Владимира Путина в Китай. Главное