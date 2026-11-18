Котяков: в 2027 году пенсии проиндексируют в феврале и апреле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В 2027 году страховые пенсии российских граждан проиндексируют в два этапа. Первый состоится в феврале, а второй запланирован на апрель. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на расширенной встрече с депутатами профильного комитета Госдумы.

«В бюджете на 2027 год заложены средства на двойную индексацию страховых пенсий», - подчеркнул Котяков.

Руководитель министерства пояснил, что стартовый перерасчет выплат пройдет 1 февраля. Процесс будет привязан к реальному росту инфляции за прошедший период, который сейчас прогнозируют в 6,8 процента. Вторая волна прибавки ожидает пенсионеров уже 1 апреля. В этот день страховую часть пособий дополнительно увеличат еще на 3,3 процента.

Ранее в Минфине РФ раскрыли, насколько увеличится размер пенсий по старости в 2027 году. Согласно сведениям ведомства, средний размер выплат дойдет до 30 тысяч рублей.