Владимир Путин Фото: Иван МАКЕЕВ.

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с генсеком ЦК КПВ То Ламом в отеле «Конрад» в Шэньчжэне. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Политики России и Вьетнама регулярно встречаются. Их последняя встреча прошла в сентябре, когда То Лам посетил Россию с официальным визитом. Несмотря на частые контакты, у лидеров обеих стран всегда есть темы для обсуждения, так как объем их двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую и политическую сферы, продолжает расти.

Но особенное внимание прессы будет приковано к завтрашнему дню. Путин 19 ноября должен будет провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином и лидером Белого дома Дональдом Трампом. Президент России назвал эту очень важной, а американский лидер подчеркнул ее историческую значимость.