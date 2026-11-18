Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Глава КНР Си Цзиньпин встретил лидера Белого дома Дональда Трампа в Шэньчжэне, лидеры обнялись и пожали друг другу руки. Об этом стало известно из прямой трансляции встречи.

Встреча лидеров стран АТЭС состоится в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. В этот форум входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и Россия. В четверг, 19 ноября, состоятся трехсторонние переговоры между главами России, США и Китая.

Напомним, глава России Владимир Путин возлагает большие надежды на переговоры с Трампом и Си Цзиньпином. Отмечается, что стороны могут обсудить сразу несколько тем. В том числе и конфликт на Украине.

Ранее KP.RU рассказал, что Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Хотя у китайского лидера напряженный график, он нашел время, чтобы пообщаться не просто с коллегой, а с другом. Политики проговорили два часа.