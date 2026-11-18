NYP: Пентагон арестовал офицера армии США, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ. Фото: Benjamin D. Applebaum/US Joint Staff via Global Look P/Global Look Press

Американский подполковник Брэндон Тайнер, задержанный в Великобритании по подозрению в якобы шпионаже в пользу России, передан под стражу военных США. Об этом пишет New York Post со ссылкой на лондонскую полицию.

«Подполковник армии США, подозреваемый в шпионаже в пользу России, был передан американским военным властям во вторник, через несколько дней после того, как британская контртеррористическая полиция арестовала его по подозрению в нарушении законов о национальной безопасности», — говорится в публикации.

41-летний офицер, служивший в штабе Корпуса быстрого реагирования НАТО близ Глостера, был арестован в Великобритании 10 ноября. Его подозревают в якобы шпионаже в пользу России. При этом агентство Associated Press со ссылкой на представителя США ранее опровергло передачу Тайнером какой-либо информации Москве.

Тайнер служил в Афганистане, Ираке и Катаре. Среди его наград — медаль «Бронзовая звезда» и медаль за заслуги в обороне.