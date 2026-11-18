Американский подполковник Брэндон Тайнер, задержанный в Великобритании по подозрению в якобы шпионаже в пользу России, передан под стражу военных США. Об этом пишет New York Post со ссылкой на лондонскую полицию.
«Подполковник армии США, подозреваемый в шпионаже в пользу России, был передан американским военным властям во вторник, через несколько дней после того, как британская контртеррористическая полиция арестовала его по подозрению в нарушении законов о национальной безопасности», — говорится в публикации.
41-летний офицер, служивший в штабе Корпуса быстрого реагирования НАТО близ Глостера, был арестован в Великобритании 10 ноября. Его подозревают в якобы шпионаже в пользу России. При этом агентство Associated Press со ссылкой на представителя США ранее опровергло передачу Тайнером какой-либо информации Москве.
Тайнер служил в Афганистане, Ираке и Катаре. Среди его наград — медаль «Бронзовая звезда» и медаль за заслуги в обороне.