Названа новая дата встречи Путина и Трампа Фото: REUTERS.

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, проведут переговоры не 19, а 18 ноября. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Решено, что они встретятся, может быть, и сегодня вечером - в ходе торжественного обеда, если там лидеры все соберутся», — говорится в сообщении от представителя Кремля. На саммите АТЭС президент Путин и президент Трамп могут провести несколько встреч, подчеркнул Ушаков.

Отмечается, что Путин и Трамп могут провести переговоры за деловым обедом. Также отмечается, что у президентов будет полноценный разговор в рамках саммита АТЭС. Диалог должен пройти в любом случае, независимо от формата самого саммита. Политики обсудят сразу несколько тем, в том числе конфликт на Украине.