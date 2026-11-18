Аналитик Дэвис: даже все европейские ракеты ПВО не защитят Киев от ударов России Фото: REUTERS.

Даже если европейские страны передадут Украине весь свой запас ракет-перехватчиков, это не обезопасит Киев от авиаударов ВС России. Такое мнение высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети X.

Так военный отреагировал на требование Владимира Зеленского к западным союзникам передать Украине имеющиеся у них средства для ПВО. По мнению Дэвиса, европейские государства неслучайно годами отказывались отдавать весь свой ограниченный ракетный арсенал. Все дело в двух факторах.

«Эти перехватчики не остановят российские авиаудары по Киеву, а сами европейские государства останутся полностью беззащитными» - перечислил причины Дэвис.

Отставной подполковник также добавил, что любой европейский лидер, который решится на помощь ВСУ, не заслуживает оставаться у власти.

Ранее Зеленский пожаловался, что украинские боевики не могут делать точные расчеты для атак на российские регионы. По его словам, на территории Незалежной по-прежнему не работает Starshield.