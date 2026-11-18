Ушаков: РФ уже поблагодарила Меланию Трамп за участие в гумоперации в Алешках. Фото: Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия уже передала самые добрые слова и благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в гуманитарной операции в Алешках. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Также он добавил, что Российская Федерация приветствовала бы любую помощь в проведении гуманитарной акции в Константиновке.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к американским эмиссарам Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру в ходе встречи в Кремле 12 ноября с предложением провести гуманитарную миссию в Константиновке.