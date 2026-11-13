Путин предложил Уиткоффу и Кушнеру провести новую гуммиссию в Константиновке

Путин: в Константиновке можно организовать гуманитарную миссию по образцу Алешек. Фото: Kremlin Pooll/Global Look Press

Новую гуманитарную миссию можно организовать в Константиновке по образцу операции, ранее успешно проведенной в Алешках. С таким предложением президент РФ Владимир Путин обратился к американским эмиссарам Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру в ходе встречи в Кремле 12 ноября.

Российский лидер отметил, что прошлый опыт доказал эффективность совместных действий при соблюдении режима прекращения огня. Жители Алешек смогли получить помощь и выехать из опасных зон. По словам российского лидера, такую же операцию стоит провести и в Константиновке, где сейчас ведутся активные бои. При этом в населенном пункте остаются около 400-500 гражданских.

Также Путин предупредил американских переговорщиков, что России потребуется пять суток на разминирование территории у Константиновки. Однако, оговорился президент России, если Киев считает, что контролирует Константиновку, то должен обеспечить безопасность со своей стороны.

Напомним, гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала настоящей беспрецедентной операцией по спасению мирных людей. 30 октября оттуда вывезены порядка 750 человек. Тех, кто месяцами не выбирался из подвалов, жил без света и воды, добывал еду под украинскими дронами, а потом готовил ее на костре в промежутках между обстрелами. Как все происходило, чего опасались и что планируют в будущем рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Владимир Путин подчеркивал в те дни, что ситуация в районе населенного пункта Алешки формировалась в течение длительного времени из-за действий противника, провоцировавшего там гуманитарную катастрофу. Глава государства подчеркнул, что проводимая миссия нацелена прежде всего на поддержку местных жителей.

5 ноября первая леди США супруга американского президента Мелания Трамп провела в Белом доме обещанную встречу с делегациями России и Украины по итогам проведенной гуманитарной операции в Алешках. Российскую сторону представляли спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека нашей страны Яна Лантратова. От Украины в Белый дом прибыли глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и украинский омбудсмен Дмитро Лубинец.