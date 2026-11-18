Французский политик Флориан Филиппо. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский политик Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Свое заявление он сделал в социальной сети X после сообщения о конфискации особняка в Париже, принадлежавшего украинскому бизнесмену Константину Жеваго.

«Украина погребена под нашими миллиардами; деньги текут повсюду по кругу коррупции, там и здесь», — написал Филиппо, комментируя инцидент.

Политик потребовал остановить выделение средств и поставки оружия, а также вернуть французских солдат домой.

В начале ноября французские власти изъяли особняк Жеваго в Париже. Рыночная стоимость недвижимости оценивается в 40 миллионов долларов. Бизнесмен, ранее занимавший пост депутата и известный как магнат железорудной отрасли, связан со скандалом, получившим название «Монакоский батальон». Также Жеваго проходит фигурантом сразу по нескольким уголовным производствам на родине.