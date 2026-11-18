Озеров отметил, что Москва не стремится разрывать отношения с Кишиневом Фото: REUTERS.

Российская сторона не стремится к эскалации конфликта с Молдавией и выступает за проведение совместного разбирательства по фактам падения дронов. О позиции Москвы журналистам рассказал глава дипмиссии РФ Олег Озеров после того, как ему вручили ноту протеста в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

«Мы таких действий не предпринимаем по ухудшению наших отношений. Россия не заинтересована в обострении отношений», - заявил Озеров.

Дипломат подчеркнул, что контакты между профильными ведомствами обеих стран обязаны проходить на постоянной основе. Особенно это важно в нынешний напряженный период на мировой арене. По словам Озерова, регулярный диалог необходим, чтобы исключить ошибочное понимание шагов друг друга и не допустить окончательного краха двусторонних связей.

Ранее стало известно, что возможное вступление Молдавии в Евросоюз может обернуться потерей национальных черноземов. Страна пытается выпросить у Брюсселя сохранить ограничения на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, когда она станет членом союза.