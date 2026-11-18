Пульмонолог Авдеев: количество россиян с ХОБЛ рискует дойти до 10 миллионов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Реальное число жителей России с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) рискует дойти до отметки в 10 миллионов. Это в разы превышает показатели официальных отчетов. Тревожные новости рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев в беседе с «Известиями».

«По нашим данным, ХОБЛ встречается примерно у 6,9% взрослого населения, а общее число пациентов в России может приближаться к 10 миллионам», - сообщил специалист.

При этом государственная статистика фиксирует лишь чуть больше 800 тысяч подтвержденных случаев, а с учетом пациентов с эмфиземой и хроническим бронхитом цифра доходит до 2,4 миллиона. Столь огромный разрыв эксперт объяснил сложностями ранней диагностики. Ведь почти в 40 процентах ситуаций недуг выявляют только после резкого обострения. В итоге миллионы граждан годами живут с опасным заболеванием и даже не догадываются о своем диагнозе.

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