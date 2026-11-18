Валерия Чекалина Фото: Belkin/Global Look Press

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) показала в своем блоге последствия химиотерапии после борьбы с четвертой стадией рака. Она заявила, что ей больше не нравится ее отражение в зеркале. Фото перемен во внешности блогерша опубликовала в соцсетях.

Она опубликовала фото отекшего лица после процедуры. Призналась, что не нравится себе, и отметила, что дексаметазон делает лицо лунообразным из-за лечения рака. Лерчек показала ролик, где сидит на полу больницы с врачами. Она призналась, что ей было очень плохо: потеряла сознание и ее тошнило. Позже блогерша поделилась фотографией, где показала себя без прикрас.

Лерчек показала, как выглядит сейчас Фото: СОЦСЕТИ.

Ранее KP.RU рассказал, что президент России Владимир Путин подписал помилование для Лерчек. Против нее прекратили уголовное дело и сняли подписку о невыезде. Теперь она может поехать на лечение и реабилитацию в Китай.