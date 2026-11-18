Первый контакт Путина и Трампа может состояться на приеме Фото: REUTERS.

Первый контакт президента России Владимира Путина и лидера Белого дома Дональда Трампа может состояться на приеме. Об этом говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет протокольное мероприятие. Они в гостях у (председателя КНР) Си Цзиньпина. Есть какие-то правила приличия. Но по крайней мере какой-то уже первый контакт состоится», — резюмировал представитель Кремля. Однако он подчеркнул, что вряд ли эту встречу можно назвать полноценными переговорами.

Отмечается, что точное время двусторонней встречи пока не согласовано. Команды политиков будут искать все возможные варианты.

До этого помощник президента Путина Юрий Ушаков сообщил, что контакт с лидером Белого дома будет не один. Политики в рамках саммита АТЭС будут общаться довольно часто.