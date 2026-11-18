Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Россия слышит заявления от европейских лидеров, которые звучат агрессивно. Возникает вопрос: сможет ли их участие способствовать мирному урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы слышали хоть одно заявление от европейцев, ну может быть кроме (президента Финляндии Александера) Стубба, что Европе нужно помочь найти выходы на мир? Никто не слышал», — резюмировал представитель Кремля. До этого в МИД РФ заявили, что не видят возможности присутствия ЕС за столом переговоров по Украине.

Ранее KP.RU рассказал, что ЕС хочет получить место за столом переговоров по Украине. Но Брюссель не делает навстречу к такому развитию событий никаких шагов. В том числе продолжаются попытки оказать давление на РФ с помощью санкций.