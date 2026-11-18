Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

У президента России Владимира Путина есть приглашение на саммит G20 в США, он может обсудить эту тему с американским коллегой Дональдом Трампом на мероприятии в Китае. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что вопрос возможной поездки Владимира Путина на встречу «Большой двадцатки» может быть затронута на саммите АТЭС. Окончательный выбор формата участия российской стороны будет сделан позднее. Ведь, как он отметил, решение об участии зависит от множества различных факторов.

«Это (участие Путина в встрече стран G20 – прим. ред.) зависит от огромного количества моментов, от огромного количества условий - и в зависимости от этого президент будет принимать решение», - подчеркнул Песков.

Напомним, что президент РФ уже находится в Шэньчжэне. Недавно он встретился с Дональдом Трампом.