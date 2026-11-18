Что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят в первую очередь: в Кремле раскрыли Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на предстоящих переговорах обсудят прежде всего текущие международные вопросы, включая украинский конфликт. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, одной из возможных тем разговора также станет ситуация вокруг Ирана.

Переговоры пройдут на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. На 19 ноября там запланирована трехсторонняя встреча Путина и Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить с лидерами России и Китая украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и ядерное разоружение. Американский президент подтвердил подготовку к встрече на высшем уровне. Он также отметил, что считает положение дел вокруг Ирана благоприятным, однако хотел бы затронуть эту тему в ходе переговоров.