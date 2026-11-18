Дмитриев положительно оценил планы Вашингтона по разрешению украинского кризиса Фото: Иван МАКЕЕВ.

Предложенная главой Белого дома Дональдом Трампом сделка по Украине обеспечит безопасность всей Европы. Такое мнение высказал в социальной сети Х глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал планы Вашингтона по разрешению украинского кризиса. Американское правительство предложило сторонам конфликта подписать масштабное соглашение, которое приведет к окончанию боев. Дмитриев считает, что поможет всем европейским странам оставаться в безопасности.

«Предложенное президентом Трампом "большое и прекрасное" соглашение по безопасности в Европе обеспечит Европе долгосрочную безопасность и более дешевую энергию в условиях миграционного кризиса, экономического спада и социальных волнений», - написал российский политик.

Недавно отставной полковник подполковник армии США Дэниел Дэвис заявлял, что даже все европейские ракеты ПВО не помогут Киеву защититься от ударов армии России. По его словам, Брюссель осознает плачевность ситуации для ВСУ на поле боя, поэтому и не передает оружие украинской стороне.