В Германии разрабатывают план по управлению миллионом русских: подробности Фото: REUTERS.

В военных академиях Германии разрабатывают сценарии управления российскими пленными. Об этом в разговоре с RT сообщила руководитель Центра G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском университете Карин Кнайсль.

«В Германии в военных академиях разрабатывают сценарии того, как управлять миллионом российских пленных, которые, условно говоря, скоро будут взяты в плен. Это же не выдумки, а реальность», — резюмировала экс-министр иностранных дел Австрии.

Кнайсль заявила, что европейцы стремятся уничтожить Россию военным путем. Причем это давно не секрет. Ведь в Германии открыто говорят, что готовятся к войне. Главным соперником воспринимают именно Россию. Другие страны-члены Евросоюза с радостью подхватывают идею по развязыванию войны с Россией.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле неоднократно говорили о том, что Россия никому не угрожает. Более того, Москва хочет развивать взаимовыгодное партнерство.