ФМБА: В России ожидаются две волны гриппа в текущем эпидемическом сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Эпидемический сезон 2026–2027 годов в России пройдёт в две волны. Первый подъём заболеваемости гриппом специалисты ожидают уже в конце ноября, второй — в феврале. Такой прогноз содержится в материалах Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, пишет РИА Новости.

Согласно документу, обе волны будут связаны с распространением вируса гриппа А (H1N1)pdm09, известного как свиной грипп. Учёные объяснили, что развитие такой ситуации возможно из-за мутаций возбудителя и появления новых опасных штаммов.

В свою очередь академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил, что грипп и ОРВИ начнут распространяться активнее через два месяца. По его прогнозу, пик заболеваемости придётся на вторую декаду января, а отдельные регионы перешагнут эпидемические пороги в конце декабря. Заболевшим россиянам академик советовал носить маски — это помогает сдерживать распространение вирусов, пояснил он.