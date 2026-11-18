Си Цзиньпин с женой лично встретил Владимира Путина на приеме в честь участников АТЭС Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прибыл на торжественный прием в честь участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие организовано от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер приехал к Центру международных обменов на своем лимузине Aurus.

У входа Путина лично встретили Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Главы двух государств поприветствовали друг друга крепким дружеским рукопожатием, после чего сделали традиционные протокольные фотографии.

Торжественный прием проходит в Центре международных обменов Шэньчжэня, расположенном на территории парка Сянмиху в районе Футянь. Комплекс также включает культурно-финансовый центр и площадку для театрального искусства.

Ранее Си Цзиньпин назвал символичной встречу с Путиным на саммите АТЭС. Китайский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина обладают широкими перспективами и не зависят от мировой конъюнктуры. По его словам, сотрудничество двух стран способствует укреплению международной стабильности.