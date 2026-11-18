ЕК хочет применить новую программу финансирования Киева на 45 млрд евро Фото: REUTERS.

Еврокомиссия намерена выделить Киеву дополнительный пакет финансовой помощи объемом до 45 миллиардов евро в 2027 году. Об этом сообщила председатель органа Урсула фон дер Ляйен, заявление которой опубликовала пресс-служба ЕК.

«Сегодня Европейская комиссия приняла ряд законодательных предложений о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере до 45 миллиардов евро в 2027 году, что поможет сократить предполагаемый дефицит финансирования страны в размере 70 миллиардов евро на следующий год», - заявила Фон дер Ляйен.

Глава ведомства подчеркнула, что свежий транш дополнит уже одобренный ранее заем в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Чтобы реализовать план, Брюссель планирует привлечь деньги на рынках капитала под гарантии общего бюджета Евросоюза, а также скорректировать правила профильных фондов для привлечения к работе западных партнеров.

Тем временем Владимир Зеленский продолжает осуждать США за то, что помогает в урегулировании конфликта и давит на Киев. Как он отметил, Белый дом буквально «заставляет» его заключить мирную сделку с Москвой.