Борисевич: В РФ начали применять вакцину «Онкопепт» для лечения рака кишки Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России стартовало клиническое применение новейшего мРНК-препарата «Онкопепт», созданного для борьбы с раком толстой кишки. Об этом рассказал заместитель руководителя ФМБА России Игорь Борисевич, выступая на сессии конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

«Аналогичная вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента - вакцина "Онкопепт". Она также разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение», - заявил замглавы ФМБА.

Представитель ведомства отметил, что уникальный препарат изготавливается индивидуально под генетический профиль опухоли каждого больного. Такой метод помогает иммунитету лучше распознавать и уничтожать злокачественные клетки.

В настоящий момент медики активно ведут набор добровольцев для прохождения терапии инновационной вакциной.

Ранее сообщалось, что ФМБА проводит испытания вакцины «Аллергарда», предназначенная для лечения перекрестной пищевой аллергии на пыльцу. После успешных тестирований ее хотят разрешить ставить детям.