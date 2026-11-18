Мема задался вопросом, почему Россия обязана платить компенсации ЕС, который разжигает конфликт на Украине. Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Евросоюзу пора планировать компенсационные фонды для выплат России, у которой она забирала деньги из замороженных активов. Об этом заявил в социальной сети Х член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он напомнил, что недавно Брюссель вновь выделил деньги Киеву для покупки оружия. Причем ЕС желает, чтобы все эти средства Москва вернула сразу после окончания конфликта.

«Я не понимаю, как Россия будет выплачивать компенсации Европе, когда ЕС разжигает против нее опосредованную войну. Именно ЕС должен начать планировать компенсационные фонды для России после поражения в конфликте. ЕС хотел стратегического поражения для России, почему Россия должна платить?», - написал политик.

Ранее в Кремле высказались о требовании Киева ввести перемирие в зоне СВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ рассматривает лишь те идеи, которые приведут к долгосрочному миру.