Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Россия против «передышек» в зоне спецоперации и выступает за долгосрочный мир. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва не связывала переговоры с прекращением огня, отметил представитель Кремля.

«Мы как раз и говорили, что мы против каких-то передышек, мы за долгосрочный мир и за принятие ответственных решений», — сказал Песков.

А Украина и ЕС настаивают на прекращении боевых действий и коротком перемирии. В МИД РФ неоднократно говорили, что знают, с какой целью Европа и Киев предлагают временный мир. Врагу просто надо время для маневра и подготовки к новому удару.

Ранее KP.RU рассказал, что Москва также выступает за то, чтобы Европы не было за столом переговоров по Украине. Хотя бы потому, что ЕС не делает никаких шагов для сближения с Россией.