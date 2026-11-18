Стивен Сигал Фото: Ольга ЮШКОВА.

Стало известно о беременности жены Доминика Сигала, сына Стивена Сигала. Пара ранее не раскрывала подробности личной жизни. Айрин подтвердила, что у них будет девочка. Об этом пишет издание Super.

Сигал-младший женился на Айрин в Москве. Свадьба прошла в Барвихе с участием родителей Айрин и Стивена Сигала. Мать Доминика, модель Келли Леброк, не присутствовала, но они с Айрин дружат. Сейчас невестка Стивена Сигала проживает в США, в Калифорнии. Она рассказала, что знаменитый свекр был рад, когда узнал о скором пополнении в семье.

Ранее KP.RU рассказал, что у российского режиссера Никиты Михалкова недавно родилась внучка. На вручении премии «Бриллиантовая бабочка» он поделился эмоциями с журналистами.