Никита Михалков Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Москве в Мастерской «12» Никиты Михалкова состоялась II церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». По традиции по ковровой дорожке прошлись многие знаменитости. В их числе Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева с сыном Александром Лазаревым, Ксения Алферова, Милош Бикович и многие другие.

Одним из первых на дорожку вышел 81-летний Никита Михалков. Никита Сергеевич, одетый в синюю толстовку и кроссовки, отвечал на вопросы журналистов, сидя на стуле. Прозвучал вопрос и про новорождённую внучку. Недавно стало известно, что младшая дочь режиссёра, 40-летняя Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры, 47-летнего Руслана Кухарука. В браке родилась дочь Екатерина. В беседе с журналистами Михалков рассказал, что видел внучку. Спросили и про то, на кого похожа внучка. Поговаривали, что девочка похожа на сводную сестру Никиты Сергеевича Екатерину Семёнову (якобы в честь нее и назвали), однако, режиссёр опроверг эту информацию.

Никита Михалков Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На кинопремии также появились 89-летняя Светлана Немоляева и 91-летняя Алиса Фрейндлих. Перед выходом на дорожку актрисы поприветствовали друг друга в холле и обнялись. Светлана Владимировна выбрала черное бархатное платье, которое дополнила меховой накидкой. Немоляеву сопровождал ее сын Александр Лазарев. Актриса ответила на несколько вопросов журналистов, а затем прошла к буфету, где взяла пару пирожков.

Светлана Немоляева Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Алиса Бруновна пришла в черном пальто, которое дополнила зеленым платком. Выглядела актриса очень бодро. Так и не скажешь, что через несколько недель Алиса Фрейндлих отметит 92-летие…

Алиса Фрейндлих Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На ковровой дорожке также появилась Ксения Алферова. 52-летняя Ксения выбрала элегантное черное платье в пол. А мы спросили у актрисы на счёт ее планов на Новый год.

«Будем отмечать дома вместе с дочкой. Но компания пока собирается», — поделилась с KP.RU Ксения.

Также Алферова рассказала про свой фирменный рецепт Оливье. Актриса делает знаменитый новогодний салат с креветками и добавляет каперсы.

Ксения Алферова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Мероприятие также посетили Милош Бикович, Константин Эрнст, Мария Захарова, Ирина Апексимова, Анна Калашникова и многие другие.

Милош Бикович Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Константин Эрнст Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Добавим, что премия «Бриллиантовая бабочка» присуждается создателям и авторам фильмов из Евразии, которые обращены к национальным и общечеловеческим духовно-нравственным ценностям. Награду в виде бабочки с бриллиантом выдают лауреатам в 12-ти номинациях.

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото Анна Калашникова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

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