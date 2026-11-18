Путин кратко пообщался с Трампом на торжественном приеме на форуме АТЭС Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели короткую беседу на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Встреча состоялась после того, как председатель КНР Си Цзиньпин завершил официальную церемонию приветствия гостей. Российский президент подошел к Трампу, которого китайский лидер представил последним.

Путин и Трамп обменялись крепким рукопожатием, после чего перекинулись несколькими фразами. Затем Си Цзиньпин пригласил обоих президентов присоединиться к общей фотографии участников саммита.

Торжественное мероприятие проходит в Центре международных обменов Шэньчжэня, расположенном в районе Футянь на территории парка Сянмиху.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что Путин и Трамп смогут лично пообщаться на полях саммита АТЭС. Тогда представитель Кремля выразил уверенность, что лидеры двух стран найдут возможность пересечься, пожать друг другу руки и поговорить.

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