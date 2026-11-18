Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились Фото: REUTERS.

Красная ковровая дорожка, сотни фотографов и журналистов. Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС в Китае 18 ноября.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин пожали руки

Об этом сейчас будут писать все СМИ. Мы – сразу успокоим. Это не та встреча, которой все ждут. Пока у трех лидеров состоялась только краткая беседа, что называется «на ногах».

КОГДА СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ПУТИНА, ТРАМПА И СИ ЦЗИНЬПИНА: ТОЧНЫЕ ДАТА И ВРЕМЯ

Всем, кто ждет главного события – сообщаем, переговоры лидеров трех ведущих государств мира состоятся в четверг, 19 ноября. Официальное время начала – 9:30 по Москве, но, как это бывает на крупных саммитах, начало может сдвинуться на полчаса-час.

Важно знать и другое – двухсторонняя встреча Путина и Трампа также состоится на саммите. Она, с какой-то стороны, будет не менее важной, чем трехсторонние переговоры. Потому что основной темой станет мир. Украина. Детали договоренностей, достигнутые в Абу-Даби. И ее время пока не называется – ориентировочно, она пройдет 19 ноября, между шестью и девятью часами утра.

ЧТО ПРОИЗОШЛО СЕЙЧАС?

В среду трое лидеров, наконец, собрались в Шэньчжене. Путин прилетел поздней ночью, а Трамп – с утра, и даже пропустил первое мероприятие саммита.

Первая встреча, первое рукопожатие, первая шутка – это, кажется, программа максимум для среды. Лидеры собрались на красной дорожке, для фотографирования, перед торжественным обедом. Для протокольного фото, кстати, главы государств встали символично: в центре хозяин, Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой. По левую руку – Владимир Путин. По правую – Дональд Трамп.

Так же расселись и за столом – вместе с руководителями еще 18 участников АТЭС. Так что время перекинуться несколькими фразами, шутками, наладить контакт – будет.

Как и принято на торжественных приемах, гостей ждут роскошные яства – конечно же, из традиционной китайской кухни. После еды для глав государств выступят лучшие исполнители КНР. А по окончании торжества каждый из лидеров сможет вернуться к работе – у Путина запланировано продолжение дня встреч и переговоров с коллегами. Следующая в графике – встреча с лидером Таиланда.

Интересно, не решит ли Президент России задержаться, чтобы в кулуарах продолжить беседу с Трампом?..

В среду трое лидеров, наконец, собрались в Шэньчжене Фото: REUTERS.

О ЧЕМ БУДУТ ГОВОРИТЬ ПУТИН, ТРАМП И СИ: ТЕМЫ ПЕРЕГОВОРОВ ТРЕХ ЛИДЕРОВ

Главная тема встречи – обсуждение основ мирового порядка. Дискуссия оттолкнется от того, что все три страны сделали огромный вклад в победу над гитлеровской Германией в 1945-м, после этого приняли участие в основании ООН.

Но, как замечали и Путин, и Си – сегодня организация уже не отвечает требованиям современности. Многие страны не представлены в Совете безопасности. Да и с ролью гаранта мира ООН не справляется.

Обязательно обсудят горячие конфликты. Ситуацию вокруг Ирана на Ближнем Востоке. И без дискуссии по Украине тоже не обойдется, уверен помощник Президента России Юрий Ушаков. Кроме того, разговор будет живым - Путин, Трамп и Си могут поднимать любые вопросы, которые им покажутся важными.

А после встречи все три лидера сделают официальные заявления для СМИ. Станет ясно, была это просто важная встреча, или она оставит огромный след истории.

Чтобы вы, дорогие читатели, узнали ответ на этот вопрос первыми, KP.RU проведет для вас ее прямую трансляцию и подведет итоги.

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