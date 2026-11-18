Актриса Волкова призналась, что из нее получилась ужасная теща Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актриса Екатерина Волкова призналась, что из нее получилась ужасная теща. Оглядываясь на свой опыт материнства, звезда сериала «Скорая помощь» признает, что не раз сталкивалась с трудностями. Причем, многие из них пыталась решить совершено неправильно.

Актриса стала гостем на VK Records Special, она поделилась как относится к возможному появлению возлюбленных у своих младших детей.

Знаменитость признает, что старается с уважением относиться к решению наследников касательно личной жизни. Но она не всегда с ними согласна. Тем не менее, личный выбор каждого старается уважать.

Знаменитость старается найти общий язык с избранниками младших детей — 18 летней Александры и 20 летнего Богдана. Она пока не знакома с их вторыми половинками. Но заранее переживает, как пройдет эта встреча.

- Я хочу, чтобы она мне понравилась. Я хочу ее любить тоже. Я хочу, чтобы он [сын] был счастлив. <...> Теща я ужасная получилась. А как свекровь - покажет время, - поделилась актриса с Super.ru.

Актриса так же призналась, что в ее семье произошло радостное событие – она в четвертый раз стала бабушкой. При этом подробностями пополнения в семье звезда делиться не стала.

А вот тему образования детей в школах звезда с удовольствием обсудила с KP.RU оценки за поведение в школах, выбор нового Джеймса Бонда и даже летающую машину Илона Маска.