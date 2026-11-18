Сигнал о бомбе поступил с рейса Минводы - Анталья, когда он был над Турцией Фото: Иван ВИСЛОВ.

С борта самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» поступил сигнал о заложенной бомбе. Рейс следовал из Минеральных Вод в Анталью. Об этом сообщил портал HavaSosyalMedya.

После получения сигнала были задействованы службы, отвечающие за безопасность. По завершении полета самолет приземлился в аэропорту Антальи, где его должны переместить в зону безопасности для проведения необходимых проверок.

Пока не уточняется, реальна ли опасность теракта, или это была чья-то неудачная шутка - всё станет ясно после обследования самолета. Иной информации о происшествии пока не предоставлено. Никаких официальных заявлений не сделано.

Ранее KP.RU сообщил, что транспортный Boeing 747 из Боготы в Майами подал сигнал тревоги при заходе на посадку, на высоте 2,1 км над Атлантическим океаном. Причина сигнала уточняется, посадка прошла штатно.