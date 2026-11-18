Что Дональд Трамп сказал Владимиру Путину в Китае: расшифрован первый разговор на общей съемке Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп произнес три слова во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Китае. Кадры короткого общения глав двух государств распространил Telegram-канал «РИА Кремлин Пул».

Судя по опубликованной расшифровке видео, американский президент обратился к российскому коллеге с вопросом на английском языке: «How are you?» (в переводе «Как дела?» - ред.). Путин в ответ показал поднятый вверх большой палец.

Краткий разговор состоялся во время торжественного приема в китайском Шэньчжэне. Президенты обменялись крепким рукопожатием в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина. После этого китайский лидер пригласил их присоединиться к общей фотографии.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что Путин и Трамп смогут пересечься на саммите АТЭС и лично пообщаться. При этом на 19 ноября запланированы трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая.

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