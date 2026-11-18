Генерал Алексус Гринкевич Фото: REUTERS.

Генерал Алексус Гринкевич, главнокомандующий вооружёнными силами НАТО в Европе, считает, что конфликта с Россией в ближайшее время не будет. О своем прогнозе он рассказал в интервью журналистам.

«Я не считаю, что конфликт неизбежен или может начаться в ближайшее время», — резюмировал главнокомандующий.

Руководители стран НАТО неоднократно делали необоснованные заявления о том, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу. По словам президента России Владимира Путина, такие лживые утверждения используются западными элитами для того, чтобы получить дополнительные средства от налогоплательщиков и оправдать свои экономические просчёты.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле не раз говорили, что Россия никому не угрожает. При этом Москва стремится к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Все новости о том, что РФ якобы хочет напасть на НАТО — откровенная ложь.