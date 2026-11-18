ЦБ: льготная ипотека в России стала пройденным этапом Фото: Ольга ЮШКОВА.

Льготная ипотека в России доказала свою неэффективность, поскольку спровоцировала удорожание жилья вместо роста его доступности. Об этом на Уральском форуме недвижимости заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

По его оценке, программа льготной ипотеки уже стала пройденным этапом. Тремасов сообщил, что за короткий срок действия программы цены на квартиры выросли примерно вдвое, значительно обогнав динамику доходов граждан. Он выразил уверенность, что «наступать на те же грабли» второй раз не будут.

Ключевой принцип, которого, по его словам, придерживается Банк России, — адресность поддержки. Льготные программы, пояснил Тремасов, должны точечно помогать конкретным категориям граждан, а не охватывать рынок целиком. В противном случае издержки субсидирования лягут на остальных заёмщиков через повышенные процентные ставки.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что условия ипотечных программ в России могут быть пересмотрены в 2027 году. По его словам, характер изменений будет зависеть от показателей текущего периода.