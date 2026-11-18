NBC: республиканцы грозят сократить помощь Украине в оборонном бюджете США Фото: REUTERS.

Республиканцы в палате представителей США настаивают на исключении ключевых мер поддержки Украины из проекта национального оборонного бюджета. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Как известно, в Конгрессе не перестают заканчиваться спор о помощи Киеву. Республиканцы по-прежнему решительно урезать ее.

«Спикер Майкл Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст добиваются исключения из Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) ряда положений, направленных на поддержку Украины», - указано в статье.

Пакет инициатив, подлежащих пересмотру, включает в себя прекращение обмена разведывательными данными с Киевом, свертывание программ расширения военной помощи и отказ от введения допсанкций против России. Окончательный вариант документа законодатели планируют согласовать в первую неделю зимы.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис раскрыл, почему Незалежная все еще не получила заветные ракеты от Европы. По его словам, страны ЕС осознают бесполезность такой помощи, ведь это никак не остановит продвижение российских войск.