Останина: Штрафы за ограничение общения с детьми могут поднять до 20 тыс. руб. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Oleksandr Latku/Global Look Press

Депутаты Госдумы планируют увеличить до 20 тысяч рублей штрафы для родителей, которые препятствуют встречам ребенка с отцом или матерью после развода. ОБ этом в беседе с Life.ru рассказала глава комитета думы по защите семьи Нина Останина.

Депутат отметила, что действующие взыскания в 2-5 тысяч рублей не менялись с 2011 года и перестали пугать нарушителей. Более того, перегруженные приставы не всегда справляются с исполнением судебных решений. Поэтому в скором времени парламентарии пересмотрят эти меры.

«Речь идет о том, что детей умышленно скрывают, увозят куда-то. В итоге либо папа, либо мама, то есть те, с кем не живет ребенок, лишены права воспитывать этого ребенка», - пояснила парламентарий.

Профильный комитет уже поддержал законопроект к первому чтению. Согласно документу, за первое нарушение грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а за повторное придется заплатить от 15 до 20 тысяч рублей.

Ранее глава России Владимир Путин поручил создать меры поддержки для семей с детьми в транспортной отрасли. Решением задачи займутся члены кабмина.