Госдума приняла закон о соблюдении библиотеками норм об иноагентах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Государственная дума на пленарном заседании приняла законопроект во втором и в третьем чтениях о порядке доступа к книгам иностранных агентов в библиотеках.

Согласно предложению, порядок доступа книгам в библиотеках будет определяться законодательством об иноагентах. Документ был внесен депутатами восьмого созыва во главе с Ольгой Ямпольской в 2024 году. Отмечается, что изменения будут введены в закон "О библиотечном деле".

Изначально летом 2024 года предполагалось, что правила размещения и предоставления в библиотеках документов, авторами которых являются иностранные агенты, утверждаются Министерством культуры РФ. Планировалось, что Минкульт будет определять порядок формирования перечня таких документов и информировать библиотеки о соответствующем списке. Однако ко второму чтению эти нормы были исключены.

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