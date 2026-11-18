Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Фото: МИД РФ

Снятие ограничений на размещение ядерного оружия на территории Литвы и Польши неизбежно повлечет за собой соответствующий ответ со стороны России. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Дипломат подчеркнула, что подобное развитие событий станет очередным шагом к эскалации напряженности в европейском регионе. Москва внимательно отслеживает любые дискуссии и практические действия стран НАТО в этой сфере.

«Снятие законодательных ограничений на размещение ядерного оружия в Литве, Польше и других европейских государствах... послужит поводом к принятию силами стратегического сдерживания России соответствующих мер реагирования», - заявила она.

Ранее в Кремле высказались по поводу агрессивных заявлений Европы в адрес РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вряд ли такие действия приведут к миру на Украине.